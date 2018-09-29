Modric iPhone 5S kullanıyor

Real Madrid'de 3 yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanan, Hırvatistan'la Dünya Kupası'nda finale çıkan Luka Modric, geçtiğimiz günlerde Ballon d'or ödülünü kazanmıştı.
Son yıllarda ödüle ambargo koyan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'yi geride bırakan Hırvat yıldız, yüzde 29 oy toplamıştı.
Kısa bir konuşma yapan Modric, "Hak edip etmediğim tartışmasına girmek istemiyorum. Bana destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.
5S KULLANIYOR
Ödül töreninde telefonla konuşan yıldız futbolcunun iPhone 5S kullanması dikkatlerden kaçmadı.