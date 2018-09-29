Çarşamba günü Porto ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz G.Saray'da Emre ve Eren'in sakatlanması keyifleri kaçırdı. Portekiz ekibinde ise Aboubakar ve Maxi Pereira son lig maçını tamamlayamadı.

Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğunu iddia etti.

Ronaldo: En iyisi benim

Yaptığı kulisle UEFA üyelerini Almanya'ya oy vermeleri konusunda ikna ederek EURO 2024'ün Türkiye'ye gitmesini engelleyen UEFA Başkanı Ceferin'in hayatı usulsüzlüklerle dolu.

Ceferin nasıl UEFA Başkanı oldu

G.Saray-Erzurumspor maçında Rodrigues'e yapılan faul VAR tarafından tespit edilmesine rağmen sarı-kırmızılı takımın lehine penaltı verilmedi.

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek genel kurulda üyelerden bazı konularda yetki talep etti.

1 Modric iPhone 5S kullanıyor Yılın futbolcusu ödülünü kazanan Real Madridli Luka Modric'in iPhone 5S kullanması üst model meraklılarını bir hayli şaşırttı.

2 Porto ve G.Saray'da sakatların son durumu Çarşamba günü Porto ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz G.Saray'da Emre ve Eren'in sakatlanması keyifleri kaçırdı. Portekiz ekibinde ise Aboubakar ve Maxi Pereira son lig maçını tamamlayamadı.

3 Türkiye'de VAR uygulanmıyor G.Saray-Erzurumspor maçında Rodrigues'e yapılan faul VAR tarafından tespit edilmesine rağmen sarı-kırmızılı takımın lehine penaltı verilmedi.

4 Trabzonspor'da Olcay Şahan krizi Trabzonspor'un dün akşamki antrenmanında isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Olcay Şahan, teknik direktör Ünal Karaman tarafından idmandan kovuldu.

5 Ronaldo: En iyisi benim Juventus'un Portekizli yıldızı Ronaldo, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olduğunu iddia etti.

6 Ceferin nasıl UEFA Başkanı oldu Yaptığı kulisle UEFA üyelerini Almanya'ya oy vermeleri konusunda ikna ederek EURO 2024'ün Türkiye'ye gitmesini engelleyen UEFA Başkanı Ceferin'in hayatı usulsüzlüklerle dolu.

7 Beşiktaş'ın ilk hedefi Pelle Mevcut forvetlerden istediği verimi alamayan Beşiktaş, devre arasında İtalyan golcü Graziano Pelle'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

8 Beşiktaş-Kayserispor maçının muhtemel 11'leri Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

9 Benzia: Umarım F.Bahçe'de uzun yıllar kalırım Fenerbahçe'nin yeni transferi Benzia, İstanbul'da çok mutlu olduğunu ve uzun yıllar burada kalmak istediğini söyledi.