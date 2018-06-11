Modrid: Ülkem için Real Madrid kupalarından vazgeçerim

2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın çok şeyler beklediği Luka Modric, turnuva öncesi ilginç değerlendirmelerde bulundu.

''EN ZOR SEZONUM OLDU''

İspanyol basınına konuşan Luka Modric, ''Real Madrid ile çok zor bir sezonu geride bıraktık. Fransa, İtalya ve Almanya şampiyonlarını geride bırakarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Bu kupayı hak ettik. En zorlu sezonum oldu. Ama Real Madrid'de kazandığım bazı kupaları Hırvatistan'ın başarısı için değiştirebilirdim.'' dedi.

Hırvatistan, Dünya Kupası grubunda Arjantin, İzlanda ve Nijerya ile aynı grupta mücadele edecek.