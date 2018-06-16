Mohamed El Shenawy ödülü reddetti

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı nihayet son buldu. Sarı-lacivertli yönetim, Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile anlaşmaya vardı.

İran-Fas mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, iki Dünya Kupası'nda da düdük çalan ilk Türk hakemi oldu.

Hırslı yapısından dolayı çok hatalar yaptığını söyleyen Emre Belözoğlu, "Çok samimi söylüyorum bazen sinirden ağladığım zamanlar olmuştur" dedi.

Başkan Fikret Orman'ın Guti ile anlaşmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in İlhan Mansız'la çalışmak istediği ortaya çıktı.

Pique: Ronaldo hep kendini yere atıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gomis'in satılması durumunda iki forvet transferi istedi. Terim'in listesinde Andre Silva, Danny Welbeck, Oumar Niasse ve Ahmed Musa yer alıyor.

Fransa ile Avustralya arasında oynanan maçta video hakem kararıyla penaltı verildi. İşin ilginç tarafı bazı futbolseverler kararın yanlış olduğunu düşünüyor.

Mısır-Uruguay maçı sonrası karşılaşmanın oyuncusu seçilen Mohamed El Shenawy, bira markası olduğu için Budweiser #ManoftheMatch ödülünü kabul etmedi.

1 Cüneyt Çakır tarihe geçti İran-Fas mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, iki Dünya Kupası'nda da düdük çalan ilk Türk hakemi oldu.

2 Cocu Fenerbahçe'nin başına geçiyor Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı nihayet son buldu. Sarı-lacivertli yönetim, Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ile anlaşmaya vardı.

3 İlkay'ın arabasına saldırdılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü için İlkay'ı her maç ıslıklayan Alman holiganlar, bu kez yıldız futbolcunun arabasına saldırdı.

4 Pique: Ronaldo hep kendini yere atıyor 3-3 sona eren Portekiz-İspanya maçı sonrası açıklamalarda bulunan Pique, hat-trick yapan Ronaldo'yu hakemi kandırmakla suçladı.

5 Şenol Güneş'in 4 futbolcu hakkındaki raporu Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Boyko, Mustafa Pektemek, Veli Kavlak ve Aras Özbiliz'in mutlaka takımdan gönderilmesini istedi.

6 Dünya Kupası'nda ilk kez video hakem kullanıldı Fransa ile Avustralya arasında oynanan maçta video hakem kararıyla penaltı verildi. İşin ilginç tarafı bazı futbolseverler kararın yanlış olduğunu düşünüyor.

7 Emre Belözoğlu: Eve gidip sinirden ağlıyorum Hırslı yapısından dolayı çok hatalar yaptığını söyleyen Emre Belözoğlu, "Çok samimi söylüyorum bazen sinirden ağladığım zamanlar olmuştur" dedi.

8 Şenol Güneş, İlhan Mansız'ı istiyor Başkan Fikret Orman'ın Guti ile anlaşmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş'in İlhan Mansız'la çalışmak istediği ortaya çıktı.

9 Arjantin ilk maçında puan kaybetti Arjantin, Messi'nin penaltı kaçırdığı maçta İzlanda ile 1-1 berabere kaldı.