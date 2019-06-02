Mohamed Salah: Ben VAR'ı sevdim

Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup ederek Avrupa'nın bir numaralı kupasını altıncı kez müzesine götüren Liverpool'da Mohamed Salah, maçın ardından VAR uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu.

BEN VAR'I ŞİMDİDEN SEVDİM

Maçın henüz 30. saniyesinde Moussa Sissoko'nun eline çarpan top sonrası kazanılan penaltıyı gole çeviren Salah; "Gelecek sezondan itibaren VAR olacak. Ancak ben VAR'ı şimdiden sevdim" dedi.

Geçtiğimiz yıl Real Madrid karşısında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 30. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Salah açıklamalarına şu şekilde devam etti;

"Açıkçası ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Herkes çok mutlu. Bu bizim üst üste ikinci finalimiz ve sonunda 90 dakikayı tamamlayabildim. Bir kişinin performansı ile sınırlı olmaksızın, bugün tüm takım çok iyiydi. Hepimizi ve dünyanın her tarafındaki taraftarlarımızı tebrik ediyorum"

Liverpool forması ile Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 12 maçta 5 gol, 2 asistlik bir performans sergileyen Salah, dün akşam İngiliz ekibi ile ilk kupasını kazandı.