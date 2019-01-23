Mohamed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor

Liverpool’un Mısırlı yıldız futbolcusu Mohamed Salah’ın, sosyal hesaplarına ulaşılamaması ülkede gündemi değiştirdi.
HESAPLARINA ERİŞİM SAĞLAYAMADI GÜNDEM DEĞİŞTİ
Salah'ın sevenleri bugün ona ait Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarına erişim sağlayamadı. Ülke gündemini değiştiren konu hakkında yıldız futbolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada ise söz konusu durumun Salah'ın dün yaptığı bir paylaşımla ilgisi olabileceği iddiaları konuşuluyor.
"GERÇEK İLETİŞİM ZAMANI GELDİ"
Mısır’da geniş bir hayran kitlesine sahip Salah dün yaptığı paylaşımda, "Karar 2019; Gerçek iletişim zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
Liverpool'un Mısırlı sağ kanat oyuncusu Mohamed Salah, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren 2017-2018 İngiltere Premier Ligi sezonunda en fazla gol atan futbolcu olmuştu.