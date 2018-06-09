Mohamed Salah'tan Sergio Ramos yorumu: Komik

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu 14 Haziran Perşembe günü başlayacak. Geri sayım sürerken, Şampiyonlar Ligi finalinde yaşanan ve Ramos'un Salah'ı sakatladığı pozisyon hakkında Mısırlı futbolcu ilk kez konuştu.

Marca'ya konuşan Salah'ın açıklamaları ise Dünya Kupası'nda gruptan çıkmaları durumunda son 16 turunda eşleşme ihtimali olan iki ülkenin futbolcuları arasında yeni bir tartışmayı başlatacak türden.

SALAH'TAN RAMOS'A: KOMİK

Mısırlı futbolcu verdiği röportajda Şampiyonlar Ligi finalinde yaşadığı sakatlıktan ve Dünya Kupası'ndaki hedeflerinden bahsetti.

Ramos'un yaşadıkları pozisyon hakkında yaptığı yoruma 'komik' diyerek karşılık veren Salah ayrıca Real Madridli savunma oyuncusuna iyi olmadığını mesaj atarak belirttiğini söyledi.

Salah'ın açıklamaları şöyle:

"Sakatlığın nasıl, ilk maçta oynayabilecek misin?"

- Şimdi daha iyiyim. Uruguay'a karşı ilk maçta oynayabilmeyi umut ediyorum ama durumlar o gün nasıl hissettiğimle alakalı olarak değişebilir.

"Kiev'deki sakatlığın, Şampiyonlar Ligi finalinde sahayı terk etmene neden oldu. Kariyerindeki en kötü an mıydı?"

- Evet, öyleydi.

"Sonunda Rusya'da seni izleyebileceğiz. Dünya Kupası'nda oynayamama gibi bir korkun oldu mu?"

- Çimlere düştüğümde, garip bir fizikssel acı hissettim ve çok korktum. Şampiyonlar Ligi finalinde oynamaya devam edememenin üzüntüsü ve siniri vardı. Daha sonra, Dünya Kupası'nda da oynayamayabileceğimi düşündüm ve moral bozukluğum daha çok arttı.

"RAMOS'UN YORUMU KOMİK"

"Sergio Ramos, şöyle söyledi, "Pozisyona baktığınız zaman, ilk önce onun benim koluma girdiğini ve diğer tarafa doğru düştüğümüzü görürsünüz. Sakatlığı ise diğer kolunda oldu."

- Komik...

"Ramos ayrıca şu noktaya değindi, "Eğer oyunu bırakmasaydı, ikinci yarıda oynayabilirdi." Haklı mı sence?"

- Bağıracağım birine karşı her zaman normal yorumlar yaptım, ardından güldüm.

"Sergio sana bir mesaj gönderdi."

- Bana bir mesaj gönderdi ama ben ona hiçbir zaman, "İyiyim" demedim.

"GRUPTAN ÇIKABİLİRSEK, İSTEDİĞİMİZİ ALIRIZ"

"Mısır'ın Dünya Kupası'ndaki hedefi nedir?"

- Harika bir takımımız ve Hector Cuper gibi harika bir antrenörümüz var. Gruplardan çıkabilirsek, Dünya Kupası'ndan istediğimizi almış oluruz.