Moise Kean karantina günlerinde parti yaptı

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyon kuralları uygulanmaya devam edilirken, bir yıldız futbolcu daha akılalmaz bir harekete imza attı.

Everton forması giyen Moise Kean'in, arkadaşlarını eve çağırarak çılgın bir parti yaptığı ortaya çıktı.

FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYAYA DÜŞTÜ

İtalyan forvetin partisinden görüntüler ise kısa süre içinde sosyal medyada yayınlandı.

Çılgın partiden yayınlanan video ve fotoğraflara 'Karantina temizliği' notunun düştüğü görülürken; Moise Kean'in de partiye katılanlarla samimi görüntüleri ortaya çıktı.

EVERTON: DEHŞETE DÜŞTÜK

Konuyla ilgili açıklama yapan İngiliz ekibi Everton ise gördükleri görüntülerin ardından dehşete düştüklerini belirtti.

İngiliz ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bir A Takım oyuncumuzun bu dönemdeki krize rağmen hükümetin belirlediği kararlara uymadığını görmemiz kulüp olarak bizi dehşete düşürdü. Oyuncumuzun bu kabul edilemez davranışından dolayı büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Everton Kulübü, bütün oyuncular ve teknik ekibe çeşitli iletişim yollarıyla ulaşarak hükümetin belirlediği düzenlemelere uymanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Ulusal Sağlık Servisi'ndeki insanlara ve onların fedakarlıklarına büyük saygı duyuyoruz. Bu saygıyı onlara göstermenin en iyi yolu onları korumak için her şeyi yapmaktır.''