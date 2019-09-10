Moldova-Türkiye maçının ilk 11'leri

Abdullah Avcı: Şenol Hoca gibi olmak istiyorum

Ozan Tufan: Artık farklı bir Ozan var

Fenerbahçe yönetimi, Tottenham ve Napoli gibi dev takımların takip ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriç'in fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi.

Vergi müfettişi Leonor Sanchez’in aralarında Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Pierre Webo'nun da bulunduğu 40 sporcuyu dolandırdığı ortaya çıktı.

Alex Morgan: Tecavüz davasında gizlenmiş çok kanıt var

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, her yere tercümanla gitmek istemediğini ve bu yüzden Türkçe dersler aldığını söyledi.

Ferdi Kadıoğlu: Türkçe çok zor bir dil

Kadınların stadyumlara girişinin yasak olduğu İran'da, mahkemenin vermiş olduğu cezayı protesto etmek için kendini ateşe veren Seher Hudayari, tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanul Emenike, sosyal medya hesabı üzerinden ilerleyen yıllarda sarı-lacivertli kulübü çalıştırmak istediğini belirten bir paylaşım yaptı.

1 Emre Mor yine DM'den yürüdü Daha önce Brezilyalı güzel Angellica Perla'nın peşinden koşan ancak yüz bulamayan Emre Mor, bu kez yarışma programı sayesinde ün yapan Yağmur Taktaş'a DM'den mesaj attı.

2 Moldova-Türkiye maçının muhtemel 11'leri A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

3 Hamit, Nuri ve Webo dolandırıldı Vergi müfettişi Leonor Sanchez’in aralarında Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Pierre Webo'nun da bulunduğu 40 sporcuyu dolandırdığı ortaya çıktı.

4 Schumacher kök hücre nakli için Fransa'da Gizli gizli Paris'e götürülen Michael Schumacher’in Fransız cerrah Philippe Menasche tarafından kök hücre tedavisine alındığı öğrenildi.

5 Al Ittihad, Lens'i istiyor Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'e talip çıktı.

6 İran'da kendini yakan kadın taraftar hayatını kaybetti Kadınların stadyumlara girişinin yasak olduğu İran'da, mahkemenin vermiş olduğu cezayı protesto etmek için kendini ateşe veren Seher Hudayari, tüm müdahelelere rağmen yaşamını yitirdi.

7 Fenerbahçe Vedat Muriç'in fiyatını belirledi Fenerbahçe yönetimi, Tottenham ve Napoli gibi dev takımların takip ettiği Kosovalı golcü Vedat Muriç'in fiyatını 20 milyon euro olarak belirledi.

8 Ryan Babel Estonya'ya 2 gol attı Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, milli takımda da gollerine devam ediyor. Estonya maçında rakip fileleri iki kez havalandıran tecrübeli futbolcu, klasını konuşturdu.

9 Alex Morgan: Tecavüz davasında gizlenmiş çok kanıt var ABD'li kadın futbolcu Alex Morgan, Ronaldo'nun cinsel taciz davasıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.