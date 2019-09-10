Ensonhaber.com'a dön

Moldova-Türkiye maçının ilk 11'leri

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
Moldova-Türkiye maçının ilk 11'leri
Yorum Yap

Cumartesi akşamı Andorra'yı 89. dakikada attığı golle zar zor yenen A Milli Takımımız, hem iyi futbol izletip hem de deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

Bu akşam Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.

İLK 11'LER

Moldova: Koşelev, Reabciuk, Efros, Mudrac, Graur, Turcan, Ionita, Cebotaru, Sandu, Suvorov, Ginsari

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Umut Meraş, Ozan Tufan, Dorukhan, İrfan Can, Deniz Türüç, Kenan, Cenk Tosun

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM