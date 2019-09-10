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Moldova-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 6. maçında deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

| Haber Merkezi
Moldova-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
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Cumartesi akşamı Andorra'yı 89. dakikada attığı golle zar zor yenen A Milli Takımımız, hem iyi futbol izletip hem de deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.

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Bu akşam Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.


Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Moldova

Coselev
Reabcuik
Armas
Carp
Graur
Ionia
Cebotaru
Ginsari
Suvorov
Mudrac
Cemirtan

Türkiye

Mert
Zeki
Merih
Çağlar
Umut
Emre
İrfan
Hakan
Yusuf
Güven
Cenk

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