Moldova-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Cumartesi akşamı Andorra'yı 89. dakikada attığı golle zar zor yenen A Milli Takımımız, hem iyi futbol izletip hem de deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor.
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Bu akşam Zimbru Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Müsabakada, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Alberto Tegoni yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Maurizio Mariani olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Moldova
Coselev
Reabcuik
Armas
Carp
Graur
Ionia
Cebotaru
Ginsari
Suvorov
Mudrac
Cemirtan
Türkiye
Mert
Zeki
Merih
Çağlar
Umut
Emre
İrfan
Hakan
Yusuf
Güven
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