Monaco, 6 maçtır kazanamayan Henry'e güveniyor

Fransa Lig 1 takımlarından Monaco'da başkan Vadim Vasilyev, yeni teknik direktör Thierry Henry'e güvendiklerini açıkladı. Vasilyev, göreve geldiğinden beri 6 maça çıkan ancak galibiyet alamayan Henry'nin arkasında olduklarını belirtti.

4-0 yenildikleri PSG maçının ardından konuşan Vadim Vasilyev, ''Thierry Henry, buraya uzun dönem çalışmak için geldi. O bir itfiayeci değil. Yangını söndürsün diye gelmedi.'' sözlerini kullandı.

''ÇOK ŞANSSIZ BİR DÖNEMDEYİZ''

Şanssız bir dönem geçirdiklerini belirten Monaco Başkanı, ''Hiç bu kadar sakat futbolcumuz olmamıştı. İnanılmaz şanssız bir dönemdeyiz." şeklinde konuştu.

Henry, Monaco'da görev aldığı 6 maçta 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alırken son iki maçını 4-0'lık skorlarla kaybetti.