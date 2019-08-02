Monaco: Ciddi teklif gelmezse Falcao takımda kalır

Galatasaraylı taraftarların uzun süredir beklediği Falcao transferinde önemli bir gelişme yaşandı.

Monaco Başkan Yardımcısı Petrov AFP’ye yaptığı açıklamada Falcao’nun takımları için çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

BÜYÜK BİR TEKLİF GELMEZSE TAKIMDA KALIR

Petrov, "Sadece Galatasaray değil, birçok kulüp Falcao ile ilgileniyor. Falcao bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan bir tanesi. Burada bizimle kalması önemli. Eğer büyük bir teklif yani anlaşma teklifi gelmezse Falcao kalibresinde bir oyuncu takımda kalır. Ben bir problem yaşayacağımızı da sanmıyorum. Ayrıca kendisinin menajeri olan Jorge Mendes ile uzun süredir çalışıyoruz. İyi bir birlikteliğimiz var" dedi.