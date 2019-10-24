Monaco doktorunun Falcao için verdiği son rapor

Galatasaray'da Radamel Falcao'nun sakatlığıyla ilgili yaşanan belirsizlik, taraftarların canını sıkmaya başladı.

Tam 24 gündür takımla birlikte antrenmana çıkmayan Kolombiyalı golcünün, sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi de verilmiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, sadece aşil tendonunda ağrı hissettiği belirtilse de golcü futbolcunun durumunun daha da ciddi olduğu ortaya çıktı.

GÜÇ KAYBI HİSSİ YAŞIYOR

33 yaşındaki oyuncu, Monaco forması giyerken Metz maçında sakat olduğu için sahaya çıkmamış ve o maçtan önce Falcao için kulüp doktorları rapor yazmıştı.

İşte o rapor:

* Koşu egzersizlerinden sonra sürekli sızlamalar yaşıyor.

* Bacağında güç kaybı hissi yaşadığını söylüyor.

* Sabah uyandığında hassasiyet kaybı olduğunu söylüyor.

Yıldız futbolcuyu ''ya aşil tendonu koparsa'' korkusuyla oynatmayan sarı-kırmızılı kulübün, bu soruna nasıl bir çözüm bulacağı merak konusu.

YİNE TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Öte yandan bugünkü idman raporunu paylaşan sarı-kırmızılı kulüp Falcao'nun takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdiğini duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

"Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu dokuzuncu haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maç öncesi bugün bir çalışma yaptı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki son Real Madrid maçında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Antrenmanın ana bölümünde 19 Yaş Altı Takımı’mız ile 11’e 11 taktik antrenman yapıldı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Radamel Falcao, takımdan ayrı özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Takımımız, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek."