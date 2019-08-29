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Monaco, Falcao'nun gidişine onay verdi

Fransız L'Equipe gazetesi, Monaco'nun Falcao'yu Galatasaray'a göndermeye ikna olduğunu ve transferin kısa süre içinde açıklanacağını yazdı.

| Haber Merkezi
Monaco, Falcao'nun gidişine onay verdi
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Galatasaray, Radamel Falcao'da geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Kolombiyalı golcü için Monaco onay verdi.

MONACO'NUN İNADI KIRILDI

Fransız basınından L'Equipe, Falcao transferindeki son durumu, "Monaco yönetimi, Radamel Falcao ile yaptığı son görüşmenin ardından fikrini değiştirdi. Falcao'nun Jardim'e takımdan ayrılma isteğini iletmesi sonrası, oyuncunun Galatasaray'a transferine onay verildi" ifadeleriyle duyurdu.

Haberin detaylarında ise tarafların anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı yazıldı.

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