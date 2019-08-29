Monaco, Falcao'nun gidişine onay verdi

Galatasaray, Radamel Falcao'da geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Kolombiyalı golcü için Monaco onay verdi.
MONACO'NUN İNADI KIRILDI
Fransız basınından L'Equipe, Falcao transferindeki son durumu, "Monaco yönetimi, Radamel Falcao ile yaptığı son görüşmenin ardından fikrini değiştirdi. Falcao'nun Jardim'e takımdan ayrılma isteğini iletmesi sonrası, oyuncunun Galatasaray'a transferine onay verildi" ifadeleriyle duyurdu.
Haberin detaylarında ise tarafların anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmen açıklanacağı yazıldı.