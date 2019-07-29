Monaco, Falcao'nun yerine Diaz'ı alacak

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Monaco forvet arayışlarını sürdüyor.

Radamel Falcao'nun takımdan ayrılması beklenirken yerine kimin geleceği henüz netleşmiş değil. Daha önce Andre Silva için girişim yapan Monaco, sağlık kontrolünde çıkan pürüzler nedeniyle transferden vazgeçti.

DİAZ GELİRSE FALCAO GİDECEK

Kırmızı-beyazlılar son olarak Real Madrid'de kadroda düşünülmeyen Mariano Diaz'ı gündemine aldı. 25 yaşındaki oyuncu takımda kalmak istediğini belirtse de teknik direktör Zinedine Zidane'ın alternatifleri arasında yer almıyor.

İtalya ve İspanya basınında yer alan haberlere göre, Fransız ekibi, Mariano Diaz'ı kadrosuna katabilirse Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinin yolu açılabilir.