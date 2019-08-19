Monaco Falcao'nun yerine Icardi'yi alacak

İtalyan RAI kanalının haberine göre Monaco, Inter'de bu yıl gözden düşen Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile 5 yıllık anlaşma imzalıyor.

Inter'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'ye Monaco talip oldu. Juventus ve Napoli'nin talip olduğu Mauro Icardi için Fransa Ligue 1 ekibi Monaco da devreye girdi.

12 MİLYON EURODAN 5 YILLIK İMZA

Habere göre; Monaco, Mauro Icardi için Inter'e 65 milyon euro teklif edecek. Arjantinli futbolcuya ise yıllık 12 milyon euro değerinde 5 yıllık kontrat önerecek.

Inter'in, Icardi'yi İtalya'dan rakipleri Juventus ve Napoli'ye satmak yerine Monaco'ya göndermeye sıcak bakacağı belirtiliyor. 26 yaşındaki golcünün Monaco'ya imza atmasıyla Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinin önü açılması bekleniyor.