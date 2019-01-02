Monaco, Galatasaray'dan Belhanda'yı istiyor

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor.

Sarı-kırmızılı takım birçok isimle yakından ilgilenirken, kadrosunda bulunan futbolcularla ilgili gelen teklifleri de değerlendiriyor.

BELHANDA İLE ANLAŞTILAR

Fransız basını, Ligue 1 ekiplerinden Monaco'nun sarı-kırmızılı takımın kapısını çaldığını öne sürdü.

Fransız Le10Sport sitesinin haberine göre Fransa Ligi'nde zor günler geçiren Monaco, Younes Belhanda ile büyük oranda anlaştı.

BELHANDA TAMAM, GALATASARAY BEKLENİYOR

Belhanda'nın Monaco'yu kabul ettiği, Fransız ekibinin de Galatasaray ile anlaşmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Thierry Henry yönetimindeki Monaco, sezonun ikinci yarısında toparlanmak için harekete geçerken Chelsea'den ayrılması beklenen Cesc Fabregas ile de görüşme halinde.

Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıkarken 5 asist kaydetti.