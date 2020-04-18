Monaco, Onyekuru'yu satmayı düşünüyor

Galatasaray'ın 2018-2019 sezonunda Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru, attığı ve attırdığı gollerle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.
Bir sonraki sezon İngiliz ekibi tarafından Monaco'ya satılan Onyekuru, Fransa'da istediğini bulamamış ve devre arasında sarı-kırmızılı takıma geri dönmüştü.
KİRALIK KAPISI KAPANDI
Cimbom'un 1 yıl daha kiralamak istediği 22 yaşındaki kanat oyuncusuna bu kez izin çıkmadı.
13 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Fransız ekibinin, kadrosundaki bazı futbolcuları satışa çıkardığı öğrenildi.
Bu isimlerden biri olan Nijeryalı futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 13 milyon euro olduğu belirtildi.