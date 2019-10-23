Monaco, Slimani için 9 milyon euro ödeyecek Fransız ekibi Monaco, kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani'nin etkileyici performansı sonrası, Cezayirli golcünün bonservisi almak için düğmeye bastı. 23.10.2019 - 17:18 | Haber Merkezi