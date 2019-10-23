Monaco, Slimani için 9 milyon euro ödeyecek

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de bir türlü isteneni veremeyen Islam Slimani, yeni kulübü Monaco'daki performansıyla göz dolduruyor.
FENERBAHÇE'DE SUSTU, MONACO'DA COŞTU
Sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de çıktığı 15 maçta yalnızca 1 gol atabilen Slimani, sezon boyunca adeta yokları oynamıştı.
Bonservisi Leicester City'de olan Cezayirli golcü, geçtiğimiz yılki kötü performansından sonra kiralık olarak, Fransız ekibi Monaco'nun yolunu tuttu.
Fransız ekibi, geçen sezonun aksine bu yıl Monaco formasıyla şov yapan oyuncunun bonservisini almaya karar verdi.
Sky Sports'ta yer alan habere göre Monaco, Islam Slimani'nin bonservisini sezon sonunda alacak.
LEİCESTER, 9 MİLYON EUROYA SATMAYA HAZIR
Leicester City, 30.5 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'dan kadrosuna kattığı oyuncuyu, 9 milyon euroya Monaco'ya satmaya hazır.
Slimani, Monaco'da çıktığı 7 lig maçında 12 gole direkt etki etti. Cezayirli futbolcu söz konusu maçlarda 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi.