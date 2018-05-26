Monaco'da pole pozisyonu Ricciardo'nun

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun altıncı yarışı Monaco Grand Prix'sine Red Bull pilotu Daniel Ricciardo ilk sıradan başlayacak.

Monaco ile aynı adı taşıyan 3 bin 337 metrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları tamamlandı.

Red Bull takımı adına yarışan Daniel Ricciardo, 1.10.810'luk zamanlamasıyla pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Kariyerinde ikinci kez sıralama turlarını zirvede bitiren Avustralyalı pilot, 2016 sezonunda yine Monaco'da aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel 1.11.039'luk süresiyle ikinci, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu son şampiyon Lewis Hamilton ise 1.11.232'lik derecesiyle en hızlı üçüncü isim oldu.