Monaco'dan Yusuf Yazıcı atağı

Fransız ekibi sezon başından beri takip ettiği 20 yaşındaki 10 numaranın performansının artması üzerine yeniden bordo-mavililerle temasa geçti.

SON TEKLİF 16 MİLYON EURO

Daha önce menajerler aracılığı ile Karadeniz ekibine 14 milyon euro öneren Monaco, fiyatı 16 milyon euroya çıkarabileceğini iletti.

Trabzonspor yönetimi bu fiyata olumlu baksa da özellikle Borussia Dortmund, Arsenal, Manchester United gibi kulüplerin Yusuf'u yakından takip etmesi ve ciddi teklif hazırlığında olması nedeniyle fiyatın daha da artması bekleniyor.

BAŞKAN DEĞERLENDİRECEĞİZ DEMİŞTİ

Başkan Muharrem Usta konu ile ilgili, "Yusuf, Avrupa'nın her takımında oynayabilir. Bu teklifleri değerlendirmeyi düşünüyoruz" dedi