Mönchengladbach-Başakşehir maçının muhtemel 11'leri

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız bu sezon adeta dağıldı.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Trabzonspor ve Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde grup aşamasında elendi. Bu akşam son maçların oynanacağı Avrupa Ligi'nde tur atlama ihtimali olan tek temsilcimiz Başakşehir.

J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek olan Başakşehir'in 7 puanı var. Turuncu-lacivertliler kazanırsa tur atlayacak, diğer iki sonuçta ise elenecek.

İspanyol hakem Jose Maria Sanchez Martinez'in düdük çalacağı maç 23:00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Benes, Hofmann, Stindl, Plea, Thuram.

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Demba Ba.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON'UN ŞANSI YOK

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, İngiltere'de Wolverhampton ile karşılaşacak.

Mücadele saat 23.00'de başlayacak ve maçı Letonyalı hakem Andris Treimans yönetecek. 3 puanlı Beşiktaş, grupta sonuncu durumda.

MUHTEMEL 11'LER

Wolves: Patricio, Coady, Saiss, Dendoncker, Doherty, Neves, Castro, Moutinho, Jimenez, Jota, Traore.

Beşiktaş: Utku, Necip, Erdoğan, Roco, Rebocho, Elneny, Oğuzhan, Lens, Diaby, Boyd, Umut.

Avrupa'ya daha önce veda eden bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise Basel'le İsviçre'de mücadele edecek. 1 puanla son sırada bulunan bordo-mavili takımın maçı 20.55'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Basel: Jonas Omlin, Eray, Omar Alderete, Emil Bergström, Silvan Widmer, Samuele Campo, Noah Okafor, Valentin Stocker, Blas Riveros, Fabian Frei, Kemal Ademi.

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Muhammet Akpınar.