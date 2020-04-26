Mönchengladbach'tan, 'karton taraftar' projesi

Tüm dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa'nın birçok ligi askıya alınmıştı.

Bu ligler arasında bulunan Bundesliga'nın ise 9 Mayıs'ta seyircisiz olarak yeniden başlaması planlanıyor. Maçlarda taraftarların olmamasının hem psikolojik etkilerini hem de ekonomik etkilerini düşünen Alman ekibi Mönchengladbach, 'karton seyirci' projesini hayata geçirecek.

PARA KARŞILIĞINDA KARTON TARAFTAR

Alman kulübü, kombine sahibi olanlar öncelikli olmak üzere taraftarlarına üstesi karşılığında "kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme seçeneği" sundu.





8 BİN TALEP GELDİ

Mönchengladbach, bir mail üzerinden fotoğraflarını topladığı taraftarlarının karton portrelerini tribüne yerleştirmeye başlarken, şu ana kadar 8 bin talep geldiği açıklandı.

Bir taraftar, toplam 5 euro karşılığında karton portresini yaptırabiliyor. Bu bedelin de Mönchengladbach'ın sosyal sorumluluk projesine aktarıldığı kaydedildi.