Monchi: Banega bizimle beraber

Monchi, Galatasaray'ın istediği 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu için "Hiçbir şey yok, bizimle beraber" diyerek Banega'nın takımda kalacağını tekrarladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Monchi "Giden futbolcularla ilgili gelişmeler var, doğru yolda ilerleyen şeyler var. Ama son iki haftada bir çok gelişme olabilir, transfer piyasası çok hareketli. Banega konusunda kesinlikle hiç bir şey yok, bizimle beraber. Kaleci Rico'nun gideceğinden emin değilim, Ben Yedder ve Nolito'da gitmek zorunda değiller, gitmezlerse bizim açımızdan sorun olmaz. Kafamızdaki her şeyi sakin bir şekilde başarabileceğimizi düşünüyorum. Her iki tarafın istekleri de sağlandığı zaman gelişmeler yaşanabilir, eğer birini gönderirsek piyasadan yerini doldurabileceğimiz oyunculara bakabilir. Rico'nun antremanlara çıkmama sebebi gözünden yaşadığı bir problem." dedi.