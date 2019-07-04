Monchi: Banega'yı ikna ettim, satılık değil

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'ın transfer gündeminin bir numaralı maddesi olan Ever Banega hakkında ilk kez resmi bir açıklama yaptı.

Banega'nın transferi hakkında açıklamalarda bulunan Monchi, Arjantinli futbolcunun hiçbir zaman satış listesinde olmadığını duyurdu.

"EVER BANEGA ŞU ANDA BURADA"

Banega'nın Sevilla'nın yeni projesinin önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Monchi, "Ever Banega bizim için önemli bir parça ve hiçbir zaman transfer piyasasında olmadı. Banega ile konuştuğumda Banega'nın yeni projemize ikna ve motive olduğunu gördüm. Banega, bizim projemizin önemli parçası. Banega şu anda burada ve devam edip etmeyeceğini göreceğiz" şeklinde konuştu.

Monchi'nin yanı sıra Sevilla'nın yeni teknik direktörü Julen Lopetegui de Banega hakkında konuştu ve Arjantinli futbolcunun takımda kalmasını istediğinid ile getird.

Monchi'nin Benaga'yı takımda tutmak için büyük bir çaba sarfettiğini dile getiren Julen Lopetegui, "Ever Banega, Monchi'nin Sevilla'da inşa etmeye çalıştığı mükemmel takımın önemli bir parçası" dedi.