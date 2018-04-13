Monchi: Cengiz Liverpool'a karşı önemli bir koz

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın Sportif Direktörü Monchi, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Liverpool karşılaşmasında milli futbolcu Cengiz Ünder'e güvendiklerini söyledi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. İngiltere temsilcisi Liverpool ile milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalya ekibi Roma karşılaşacak.





ÇOK ZOR BİR EŞLEŞME

Kura çekimi törenine katıldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Monchi,"Liverpool eşleşmesi çok zor. Çünkü Manchester City takımını elemiş çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız." dedi.



Monchi, "Liverpool'un en iyi dönemlerinden birini geçirdiğini düşünüyorum." uyarısında bulundu.

Cengiz Ünder'in Barcelona karşısında tarihe geçen asisti VİDEO





CENGİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU

Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder hakkında konuşan Monchi,"Liverpool'a karşı Cengiz çok önemli bir koz konumunda. Sakatlığı geçti ve Barcelona'ya karşı yaptığı asistle de ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bizim için bu şekilde oynamaya devam etmesini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Roma cephesi, bu sezon attığı gollerle Liverpool'u sırtlayan isim olan Salah'a karşı en büyük koz olarak Cengiz Ünder'i görüyor.

Bu sezon Roma formasıyla ligde ve Avrupa kulvarında toplam 24 maça çıkan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, 6 gol attı.