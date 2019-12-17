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Monchi, Cengiz Ünder'i Sevilla'ya istiyor

Roma'da sakatlığ sonrası henüz ilk 11'e giriş yapamayan milli yıldızımız Cengiz Ünder'i Sevilla takibe aldı. İspanyol kulübünün sportif direktörü Monchi, Cengiz için bir kez daha temaslara başladı.

| Haber Merkezi
Monchi, Cengiz Ünder'i Sevilla'ya istiyor
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Roma'da sakatlıktan geri döndükten sonra henüz ilk 11'deki yerini kazanamayan Cengiz Ünder için İtalya'da sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin, Roma'ya getirdiği Cengiz Ünder'i yeni takımına da almak için temaslara başladığı kaydedildi. Başakşehir'den 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'nın yolunu tutan milli oyuncu, harika bir sezonun ardında geçirdiği sakatlıklar nedeniyle 11'den düştü.

"KENDİNİ GELİŞTİRMESİ LAZIM"

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 22 yaşındaki oyuncu için geçtiğimiz günlerdeyaptığı açıklamada, "Ondan daha iyi performans bekliyorum, kendini geliştirmesi lazım" ifadelerini kullamıştı. Bu sezon 9 maçta 375 dakika süre alan Cengiz Ünder, 1 kez ağları sarsarken asist yapamadı.

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