İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
"CENGİZ'DEN ÇOK MUTLUYUZ"
Roma, İspanya'dan Barcelona ile eşleşti. Kura çekimi törenine katıldıktan sonra açıklamada bulunan Monchi, "Cengiz'den çok mutluyuz. Onun önemli bir futbolcuya dönüşmekte olduğuna ikna olmuş durumdayız." dedi.
"ROMA'NIN GELECEĞİNDE ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU OLACAK"
Monchi, "Cengiz, futbolcu olarak gelişiminde büyük ilerleme sağlıyor." vurgusunu yaptı. Cengiz'in çok yetenekli bir futbolcu olduğunun altını çizen sportif direktör, "Cengiz, Roma'nın geleceğinde önemli bir futbolcu olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Bu sezon Roma formasıyla ligde ve Avrupa kulvarında toplam 22 maça çıkan 20 yaşındaki Cengiz Ünder, 6 gol attı.