Monchi: Kjaer uykularımı kaçırıyor

Son olarak Fernando'yu kadrosuna katan ve bu sezon 8 transfere imza atan Sevilla'da sportif direktör Monchi, takımdaki geleceği merak konusu olan Simon Kjaer hakkında konuştu.

Fernando'nun imza töreninde konuşan Monchi, Fenerbahçe'ye döneceği belirtilen Danimarkalı futbolcu hakkında da itiraflarda bulundu.

ONLAR SADECE FUTBOLCU DEĞİL

Artık ayrılacak oyunculara odaklanacaklarını söyleyen Monchi, ''Kjaer, Nolito, Vidal gibi oyuncular için bir çözüm yolu bulmaya çalışıyoruz. Uzun zamandır, bir aydır bunu düşünüyoruz. Ekonomik ve sportif olarak Sevilla'nın avantajlarına göre hareket ediyoruz. Bu oyuncular için hala bir çözüm yolu bulamamamız benim uykularımı kaçırıyor. Çünkü bu kişiler sadece bir futbolcu değil, aynı zamanda insanlar.'' sözlerini kullandı.