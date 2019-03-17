Monchi resmen Sevilla'da

Transfer sihirbazı olarak bilinen Monchi, 2 yıılık aranın ardından eski kulübü Sevilla'ya döndü.



İspanya Ligi La Liga ekiplerinden Sevilla'da 17 yıllık çalışma geçmişinden sonra İtalyan ekibi Roma'da sportif direktörlük görevine oturan Monchi lakaplı Ramón Rodríguez Verdejo, 2 yıllık aranın ardından yeniden eski kulübü Sevilla'ya döndü.



Sevilla kulübününden yapılan açıklamaya göre İspanyol futbol adamı Monchi, 1 Nisan itibariyle yeniden görev başı yapacak ve 18 Mart Pazartesi günü düzenlenecek bir imza töreniyle İspanyol ekibine katılacak.



İtalya Ligi Serie A devi Roma ile yollarını ayırdıktan sonra Monchi'nin adı, Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile de anılıyordu.

BAŞKAN DOĞRULAMIŞTI

Sevilla Kulübü başkanı Jose Castro, Monchi iddiaları için şunları söylemişti; "Şu anda yeni bir sportif direktör getirmek için çalışmalar yapıyoruz ve bu noktada da Monchi'nin en iyi seçenek olduğuna inanıyoruz. Onunla görüşmelere başladık. Monchi'nin sıra dışı biri ve her şeyi çabuk kavrıyor. Gelecek ikişkin planlarımızla ilgili görüş birliğine varmak zorundayız ama şu anda görüşmeler olumlu ilerliyor."