Fatih Terim: Burada puan bırakmak beni çok üzdü

Ersun Yanal: Belki de G.Saray'ı şampiyonluktan ettik

Taha Tokyo'da ya tamam ya devam diyecek

1 Monreal maç oynanırken tuvalete gitti Arsenal'in Napoli ile oynadığı Avrupa Ligi mücadelesinde, karşılaşma devam ederken tuvalete giden monreal, sonrasında oyuna geri döndü. Yaşanan bu komik durumu taraftarlar tiye aldı.

2 Sinan Gümüş Genoa'yla anlaştı Sarı-kırmızılı taraftarlara "Bunların hepsi Suriyeli" dediği için Galatasaray kariyeri sona eren Sinan Gümüş, İtalyan ekibi Genoa ile anlaşmaya vardı.

3 İnter Elif Elmas için geliyor İtalyan medyası, Serie A takımlarından İnter'in Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Elif Elmas'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geleceğini yazdı.

4 Hasan Şaş: Volkan bana küfür etti Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Kadıköy'de Volkan Demirel'le yaşadığı gerginliği anlattı. Şaş taraftarı selamlamayı gittiğini ancak o sırada Volkan'ın kendisine küfür ettiğini söyledi.

5 Fenerbahçeli Frey'in ilginç dansı Sosyal medyada İsviçreli oyuncunun spor salonundaki ilginç dansının paylaşıldığı video dikkat çekti.

6 Fenerbahçe seride Zalgiris'e evinde kaybetti THY Avrupa Ligi Playf-Off ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Zalgiris Kaunas'a yenilirken, sarı lacivertli temsilcimizin Avrupa'da evinde ilk kez kaybetti.

7 Salah, Liverpool'dan ayrılmak istiyor İspanyol basını Mohamed Salah'ın Kloop'la yaşadığı tartışmanın ardından takımdan ayrılmak istediğini kulübe bildirdiğini yazdı.

8 Beşiktaşlı futbolcuların Instagram paylaşımları Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları, Instagram'dan yaptıkları paylaşımlarla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattılar.

9 Fatih Terim'in Kayserispor maçı 11'i netleşti Galatasaray'da Kayserispor mücadelesi hazırlıkları devam ediyor. İlk 11'de zorunlu olarak 3 değişiklik yapacak olan Fatih Terim, oyuncularından erken gol bulmalarını istedi.