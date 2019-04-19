Monreal maç oynanırken tuvalete gitti

Arsenal UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında İtalyan ekibi Napoli'ye konuk oldu. Mücadelede ilgin bir olay yaşandı.
MONREAL TUVALETE KOŞTU
Arsenal'ın bek oyuncusu Nacho Monreal, ikinci yarı oynanırken sahadan bir anda çıktı. İspanyol futbolcu bariyerlerden atlayarak tuvalete doğru koştu. Bu anlar kameraya yansırken, taraftarlar onu sosyal medyadan tiye aldı.
"UMARIM ELİNİ YIKAMIŞTIR"
Bir taraftar, "Umarım elini yıkamıştır " diye yazdı. Monreal kısa bir aranın ardından sahaya geri döndü. Arsenal, ilk maçta 2-0 yendiği Napoli'yi ikinci maçta 1-0 geçerek yarı finale uzandı.