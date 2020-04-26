Montpellier oyuncusu Sambia komadan çıktı

Geçtiğimiz salı günü midesinden geçirdiği rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden Montpellier'in 23 yaşındaki oyuncusu Junior Sambia, iki gün sonra yoğun bakıma alınmıştı.
Koronavirüs teşhisi de konulan Sambia, doktorlar tarafından yapay komaya sokulmuştu.
Sambia'nın menajeri Frederic Guerra, dün yaptığı açıklamayla oyuncusunun komadan çıktığını ve artık solunum cihazına bağlı olmadığını açıkladı.
''BÜYÜK İHTİMALLE ALIŞVERİŞ SIRASINDA VİRÜSE MARUZ KALDI''
Le Parisien'e açıklamalarda bulunan Guerra, "Sambia'nın ilk yaptığı koronavirüs testi negatif çıkmıştı ama daha sonra virüs kaptığını ööğrendik. Büyük ihtimalle alışveriş esnasında virüse maruz kaldı. Kusma ve ishal şikayetleri nedeniyle hastaneye gitti. Onunla irtibata geçtiğimde koronavirüs testinin sonuçlarını yeni almıştı ve sonuç negatifti. Ancak ciğerlerinin durumu kötüye gitti ve hastaneden ayrılamadık" şeklinde konuştu.