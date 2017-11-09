Morata: Chelsea bana oynama şansı verdi

Real Madrid'de yetişen, 2014-2016 arasında Juventus'ta oynadıktan sonra yuvasına dönen ama 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir maçta ilk 11'e girebilen Alvaro Morata burada yeterince şans bulamamaktan yakınmıştı.

Ayrılmak isteyen 25 yaşındaki futbolcu için Chelsea 80 milyon euro bonservis ödemiş ve sezon başında kadrosuna katmıştı. Chelsea'de 9'u Premier Lig'de, üçü de Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 12 maçta ilk 11 başlayan İspanyol santrfor, Londra ekibine transfer olma kararından son derece mutlu olduğunu açıkladı.

Marca'ya konuşan Morata, "Chelsea, bana Real Madrid'in veremediği tek, ama en önemli şeyi verdi: Düzenli oynama imkanı" dedi.

Morata, "Morata, üç maçta fiziksel olarak iyi değildim ama oynamaya devam ettim. İhtiyacım olan da buydu. Real Madrid, bütün oyuncuların formasını hayal ettiği bir kulüp. Ama ben oradan ayrılmak istedim. Neden? Sadece futbol oynamak istediğim için. İnsanlar benim savaşmak istemediğimi öne sürdü. Ama ben bütün hayatım boyunca Real Madrid'de olmak, bu takımın ilk 11'inde yer almak için savaştım. Ve oynamaya ihtiyacım vardı. Bunu bana Chelsea verdi" diye konuştu.