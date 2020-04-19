Morata: Her zaman Atletico Madrid'i tuttum

İtalyan tenisçi Fabio Fognini ile Instagram üzerinden canlı yayın yapan Alvaro Morata, "Çocukken hep Atletico Madrid'i tuttum. Sonra profesyonel hayatta başka formalar giymek zorunda kaldım. Sponsorlar, menajerler... Kariyeri farklı yönde etkileyen durumlar olabiliyor" dedi.
ATLETİCO MADRİD'E KARŞI FORMA GİYMİŞTİ
Bu sözleri İspanya'da gündem olan Alvaro Morata, Real Madrid forması ile 2016-17 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı da forma giymiş ve aynı sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.
Altyapı kariyerine Atletico Madrid'de başlayan Morata, daha sonra 2008 yılında Real Madrid'e geçiş yapmıştı.