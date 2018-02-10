Morata'nın gönlünde Real Madrid var

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin İspanyol forveti Alvaro Morata, Chelsea günlerine değinirken, eski takımı Real Madrid'in kendisinde ayrı bir yeri olduğunu kaydetti.

REAL MADRİD'İN YERİ AYRI

Chelsea'nin transferi için 80 milyon euro ödediği 25 yaşındaki futbolcu, "Eğer seni Real Madrid geri çağırsa hemen gider misin yoksa düşünür müsün?" şekildeki soruya geri dönebileceği yanıtını verirken, "Açıkçası beni transfer etmek için büyük çaba harcayan Chelsea'ye saygı göstermeliyim ve şu anda burada mutluyum. Fakat Real Madrid benim için her zaman Real Madrid olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sakatlığından dolayı bir süredir sahalardan uzak kalan Álvaro Borja Morata Martín bu sezon Chelsea'de Premier Lig'de çıktığı 20 maçta 10 gol atarken 4 de asist yapma başarısı göstermişti. Toplamda ise 31 maçta 12 gole ulaşmasını bildi.