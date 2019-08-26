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Morozyuk'un eşi çekilişle forma dağıtıyor

Ç.Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, kendi giydiği ve parfümünü sıktığı formayı çekilişle vereceğini açıkladı.

| Haber Merkezi
Morozyuk'un eşi çekilişle forma dağıtıyor
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Ç.Rizespor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den transfer ettiği Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.

Morozyuk'un eşi çekilişle forma dağıtıyor - İZLE

Irina dün akşam paylaştığı videoda taraftarlara vereceği bir forma için çekiliş yapacağını söyledi.

Irına Morozyuk çekilişte vereceği formaya kendi parfümünün sıkıldığını ve formayı Sivasspor maçında da giydiğini belirtti.

Yenge Morozyuk'un bu paylaşımı binlerce yorum alırken taraftarların büyük katılım gerçekleştirdiği görüldü.

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