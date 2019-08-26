Ç.Rizespor'un geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den transfer ettiği Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu.
Morozyuk'un eşi çekilişle forma dağıtıyor - İZLE
Irina dün akşam paylaştığı videoda taraftarlara vereceği bir forma için çekiliş yapacağını söyledi.
Irına Morozyuk çekilişte vereceği formaya kendi parfümünün sıkıldığını ve formayı Sivasspor maçında da giydiğini belirtti.
Yenge Morozyuk'un bu paylaşımı binlerce yorum alırken taraftarların büyük katılım gerçekleştirdiği görüldü.