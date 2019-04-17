Moses 2 hafta forma giyemeyecek

Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Moses'ın kasık bölgesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı öğrenildi. Tecrübeli kanat oyuncusunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

MOSES'LA BİRLİKTE 4 EKSİK VAR

Galatasaray derbisinin son dakikalarında girdiği bir ikili mücadele sırasında kasığında ağrı hisseden Moses'ın çekilen MR'ında yırtık olduğu belirlendi. Bugün yapılan antrenmana katılmayan Moses, 2 hafta formasından uzak kalacak.

28 yaşındaki futbolcunun dışında Fenerbahçe'de 3 eksik daha var.

Kırmızı kart cezası süren Mehmet Ekici, derbide sarı kart görerek cezalı duruma düşen Soldado ve yine Galatasaray maçında Diagne'yi düşürdüğü için direkt kırmızı kart gören Hasan Ali Kaldırım, Alanya'ya karşı oynayamayacak.

TFF henüz Hasan Ali Kaldırım'ın cezasını açıklamadı ancak deneyimli sol bekin 2 maç ceza alması ve Alanya'da takımı yalnız bırakması bekleniyor.