Moses: F.Bahçe Türkiye'nin en büyük kulübü

Victor Moses, Türkiye'deki ilk izlenimlerini paylaştı. Nijeryalı futbolcu, "Ligdeki sıralamaya bakmayın, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü" dedi.

Nijerya basınına konuşan Moses, şu sözleri sarf etti:

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ

"İstanbul'da taraftarların büyük sevgisiyle karşılaştım. İlk günden itibaren bana karşı müthiş bir ilgi ve sevgi var. Ben de sahadaki performansımla onlara karşılık vermeye çalışıyorum. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Lig sıralamasındaki yeri kimseyi yanıltmasın. Sahamızdaki her maçta tribünler doluyor ve karşılaşma boyunca rakip için korkulu bir atmosfer oluşturuluyor."