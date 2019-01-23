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Moses Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiraladı. Sportif Direktör Damien Comolli futbolcuyu İstanbul'a getirmek için İngiltere'ye gitti.

Moses Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar'dan sonra ikinci transferini tamamladı.

Sarı-Lacivertli kulübün bir süredir görüşme halinde olduğu Victor Moses, İstanbul'a gelecek.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu ve kulübü Chelsea ile anlaşma sağladı. Moses 1.5 yıllığına Londra ekibinden kiralandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN SONRA İMZA ATACAK

28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak. Moses, 23 haftası geride kalan Premier Lig'de sadece 6 maçta 181 dakika forma şansı bulabildi.

Kralspor, 17 Ocak'ta Fenerbahçe'nin Moses'i transfer edeceğini böyle duyurmuştu:

F.Bahçe'de sağ kanat ve orta sahaya takviye geliyor

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