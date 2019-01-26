Moses, Fenerbahçe'nin 5. Nijeryalısı oldu

Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki oyuncunun transferiyle Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo ve Emmanuel Emenike'nin ardından beşinci kez bir Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, tarihindeki ilk Nijeryalı futbolcu transferini 1993 yılında savunma oyuncusu Uche Okechukwu'yu alarak yaptı. O dönem Danimarka'nın Brondby takımından kadroya dahil edilen Uche, uzun yıllar sarı-lacivertli formayı giyerek taraftarın unutamadığı isimler arasında yer aldı.

Sarı-lacivertliler, Uche'nin ardından ikinci Nijeryalı futbolcu olarak Augustine Okocha'yı transfer etti. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kadroya katılan Okocha'nın performansı da tıpkı Uche gibi taraftarların büyük beğenisini topladı. 1998-1999 sezonu öncesi rekor bir transfer ücretiyle Okocha'yı Fransa'nın Paris Saint-Germain Kulübüne satan sarı-lacivertlilerin, bu iki futbolcunun ardından uzun yıllar kadrosunda Nijeryalı oyuncu bulunmadı.

Fenerbahçe'nin 3. Nijeryalı oyuncusu ise Joseph Yobo oldu. 2010-2011 sezonunda İngiltere'nin Everton Kulübünden kiralanan oyuncu, yine sarı-lacivertli taraftarların beğenisini toplamış ve üst üste kiralanmasının ardından bonservisiyle satın alınmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün son Nijeryalı futbolcusu Emmanuel Emenike ise yaşadıklarıyla gündemden hiç düşmemiş ve inişli çıkışlı performansının ardından gönderilmişti. Fenerbahçe, Emenike'nin ardından 2 yıl sonra Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı kadrosuna kattı.