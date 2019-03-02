Moses: Henüz yüzde 60'tayım

Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarların büyük beklenti duyduğu isimlerden biri olan Victor Moses, tam anlamıyla hazır hale gelmesi için süre istedi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Njijeryalı yıldız Victor Moses, "Ligin ilk yarısında neredeyse hiç oynamadım. Bu yüzden fiziksel bir düşüş yaşadım. 2 hafta içinde yükselişimi göreceksiniz" dedi.

"HERKESTEN SABIR İSTİYORUM"

Henüz yüzde 60 kapasite ile oynadığını dile getiren Nijeryalı kanat oyuncusu, "Bu oran yavaş yavaş yükselecek. Biraz sabır istiyorum" ifadesini kullandı.