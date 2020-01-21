Moses, Inter'e transfer oluyor

Bazı futbolcularla yollarını ayırma kararı alan Fenerbahçe'de, ilk yolcu belli oldu.
Bonservisi Chelsea'de bulunan Victor Moses, Inter'le transfer görüşmesi yapmak için önceki gün Milano'ya gitti.
İki kulübün anlaşma sağlaması durumunda Nijeryalı futbolcu, kariyerini Serie A'da sürdürecek.
3 YOLCU DAHA VAR
Öte yandan "Birkaç futbolcuyla yollarımızı ayıracağız." diyen Başkan Ali Koç'un, kimleri kastettiği de ortaya çıktı.
Kanarya'nın, Victor Moses'ın ardından Miha Zajc, Adil Rami ve Alper Potuk’u da takımdan göndereceği öğrenildi.