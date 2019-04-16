Ensonhaber.com'a dön

Fenerbahçeli Moses saatini çaldırdı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Moses, ülkesi Nijerya'dan İstanbul'a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı ve şikayette bulundu.

Fenerbahçeli Moses saatini çaldırdı
Yorum Yap

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncularından Victor Moses, liglere verilen milli takım arasında gittiği ülkesi Nijerya’dan dönerken, uçakta hırsızlık şoku yaşadı.

POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDU

20 Mart 2019 tarihinde Nijerya’nın Lagos şehrinden İstanbul’a uçan Moses, baş üstü dolabında çantasının içine koyduğu saatinin çalındığını fark etmesi üzerine olayı emniyete taşıdı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran Moses'ın şikayet dilekçesi sonrası ekiplerin uçak içindeki kamera kayıtlarını talep ettiği ancak uçakta yolcuların bulunduğu bölgeleri görüntüleyen kameraların olmadığı öğrenildi.

İHA'nın haberine göre, Moses'ın çalınan saatinin 18 pound değerinde olduğu polis tutanaklarına kaydedildi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM