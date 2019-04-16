Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

1 Fenerbahçeli Moses saatini çaldırdı Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Moses, ülkesi Nijerya'dan İstanbul'a uçtuğu sırada baş üstü dolabına koyduğu saatini çaldırdı ve şikayette bulundu.

2 Comolli, Brahimi ve Niasse için görüştü Fenerbahçe'nin Fransız Sportif Direktörü Comolli, İstanbul'da Niasse ve Brahimi transferleri için bir görüşme yaptı.

3 Hollanda'da yayınlanan VAR konuşmaları Türkiye'de VAR konuşmalarının yayınlanıp yayınlanamayacağı tartışılırken, Hollanda Futbol Federasyonu her hafta bir maçın konuşmalarını açıklıyor.

4 Abdülkadir Ömür: İnşallah Barcelona'ya gitmek nasip olur Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, Barcelona forması giymek istediğini söyledi.

5 F.Bahçe-G.Saray maçının VAR kayıtları Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin en tartışmalı pozisyonu için hakem Ali Palabıyık, "Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı müdahale faul için yeterli değil" yorumunda bulundu.

6 Sinan Gümüş'e yeni sözleşme yok Fenerbahçe derbisi öncesinde takımlarını uğurlamaya gelen taraftarlara, "Bunların hepsi Suriyeli" diyen Sinan Gümüş'ün Galatasaray kariyeri bitti.

7 Elif Elmas, Galatasaray'la dalga geçti 1-1 sona eren derbide Fenerbahçe'nin golünü atan Elif Elmas, paylaştığı fotoğrafla Galatasaray'ın 20 yıldır Kadıköy'de kazanamamasına gönderme yaptı.

8 Ozan Kabak, Almanya'da en iyi genç oyuncu seçildi Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Almanya'da mart ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.

9 Mustafa Cengiz, Albayrak'ı yalanladı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak'ın, "VAR kayıtları elimizde." sözlerini yalanladı.