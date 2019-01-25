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Moses: Şampiyonluk yaşamaya geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Moses, neden sarı-lacivertli kulübü seçtiğini anlattı. Nijeryalı futbolcu, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamaya geldim" şeklinde konuştu.

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Moses: Şampiyonluk yaşamaya geldim

Dün gece yarısı Koç'un özel uçağı ile İstanbul'a inen Moses, sağlık kontrollünden geçtikten sonra kendisini 1.5 yıllığına sarı-lacivertlilere bağlayan imzayı attı.

Fenerbahçe'nin eski Nijeryalı yıldızları Emenike ve Yobo'da referans aldığını dile getiren 28 yaşındaki yıldız oyuncu, kısa bir açıklama yaparak, "Bu büyük kulübe geldiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk yaşamaya geldim" diye konuştu.

Başka teklifler de olduğunu ancak Fenerbahçe'yi seçtiğini söyleyen Moses, "Başka teklifler de vardı ama Fenerbahçe daha çok istedi. İyi durumdayım, sadece maç eksiğim var. Kısa sürede eski formuma döneceğim" dedi

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