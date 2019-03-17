Moses’dan Onazi mesajı

Devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe’de kısa sürede sevilen Victor Moses, son Sivasspor maçı sonrası Trabzonsporlu Ogenyi Onazi ile karşılaştı.
Milli takım arası nedeniyle verilen izni değerlendiren Moses, uçakta Onazi ile bir araya geldi. İki yıldız sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Moses da bir mesaj paylaşarak, “Uçakta kardeşim Onazi ile bir araya geldik. Umarım kısa sürede iyileşir, kendine gelir” dedi.
İki yıldızın da Süper Lig’de mutlu oldukları ve Türkiye’ye uyum sağladıkları ifade edildi.