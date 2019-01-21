Moses'in sözleşmesindeki küme düşme maddesi

Fenerbahçe, Chelsea forması giyen Moses'i KAP'a bildirmeye hazırlanıyor...
İngiliz ekibiyle her konuda anlaşan sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı futbolcunun taleplerini de kabul ettiği öğrenildi.
KÜME DÜŞME TAZMİNATI
Moses'in sarı-lacivertli yetkililer ile yaptığı görüşmede "küme düşme tazminatı" ve "kümede kalma bonusu" talep ettiği kaydedildi.
Nijerya basınında yer alan habere göre Moses, küme düşülmesi durumunda Fenerbahçe'den 3 milyon euroluk bir küme düşme tazminatı alacak.
28 yaşındaki futbolcu, kümede kalınması durumunda ise 200 bin euroluk bonusu cebine koyacak.