Moses'ın yerine Ahmed Musa geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

MOSES YOLCU

The Sun'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli takım Victor Moses'ın performansından memnun değil.

Haberin detaylarında uzun süren sakatlığının ardından bir türlü beklenen katkıyı yapamayan Nijeryalı ismin, Ersun Yanal'ın gözünden düştüğü aktrarıldı.

Kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin Moses'ın kiralık sözleşmesini feshedeceği ve oyuncunun Chelsea'ye döneceği aktarıldı.

Moses, bu sezon 4 maçta 1 gol 1 asistle oynadı.

AHMED MUSA GELECEK

Sezon öncesinde Fenerbahçe'nin uzun süre gündeminde olan Ahmed Musa için Al Nasr kulübüne yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi. Kanatlarda ve forvet hattında görev yapan Musa, Moses'dan boşalacak yabancı kontenjanını da doldurmuş olacak.

Damien Comolli, Musa'yı 1.5 yıllık kiralamak için Suudi yetkililerle masaya oturacak. Bu öneri kabul edilmezse, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama seçeneği sunulacak.