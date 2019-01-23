Moses'in istekleri

Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi Moses transferi...

Chelsea forması giyen Nijeryalı futbolcuyla görüşen sarı-lacivertli idareciler, oyuncudan gelen para taleplerini değerlendirmeye aldı.

"KÜMEDE KALIRSAK 200 BİN EURO ALIRIM"

28 yaşındaki futbolcunun, transfer için 2 milyon 860 bin sterlin teminat ücreti istediği bildirildi.

Moses bu garanti ücretin yanı sıra, kümede kalınması durumunda bonus olarak da 200 bin euro talep etti.

Oyuncunun isteklerini değerlendirecek olan yönetimin ilerleyen günlerde bir kez daha tecrübeli futbolcuyla bir araya gelmesi bekleniyor.