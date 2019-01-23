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Moses'in istekleri

F.Bahçe'nin transfer listesinde yer alan Moses, sarı-lacivertlilerden 2 milyon 860 bin sterlin teminat istedi. 28 yaşındaki futbolcu ayrıca "Küme kalırsak 200 bin euro prim alırım" talebinde bulundu.

Moses'in istekleri
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Fenerbahçe'de bir numaralı gündem maddesi Moses transferi...

Chelsea forması giyen Nijeryalı futbolcuyla görüşen sarı-lacivertli idareciler, oyuncudan gelen para taleplerini değerlendirmeye aldı.

"KÜMEDE KALIRSAK 200 BİN EURO ALIRIM"

28 yaşındaki futbolcunun, transfer için 2 milyon 860 bin sterlin teminat ücreti istediği bildirildi.

Moses bu garanti ücretin yanı sıra, kümede kalınması durumunda bonus olarak da 200 bin euro talep etti.

Oyuncunun isteklerini değerlendirecek olan yönetimin ilerleyen günlerde bir kez daha tecrübeli futbolcuyla bir araya gelmesi bekleniyor.

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