Moto Gp Fransa etabında zafer Marc Marquez'in

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Fransa Grand Prix'sinde, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun beşinci ayağı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik HJC Helmets Fransa Pisti'nde, 27 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Marc Marquez, 41.49.773'lük zamanlamasıyla bu sezon üst üste üçüncü, kariyerinin ise 38. MotoGP zaferine ulaştı. İspanyol pilottan 2.31 saniye sonra bitişe gelen Alma Pramac'ın İtalyan sürücüsü Danilo Petrucci ikinci, liderin 5.35 saniye arkasındaki Movistar Yamaha'dan İtalyan Valentino Rossi ise üçüncü oldu. Sezonun altıncı yarışı İtalya Grand Prix'si, 3 Haziran'da koşulacak.

- Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 95 puan

2. Maverick Vinales (İspanya): 59

3. Johann Zarco (Fransa): 58

4. Valentino Rossi (İtalya): 56

5. Danilo Petrucci (İtalya): 54