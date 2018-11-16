Moto GP'de son durak İspanya

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ve son yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 18 Kasım Pazar günü düzenlenecek.
Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, TSİ 16.00'da başlayacak.
Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği MotoGP'de, pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 321 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 220
3. Valentino Rossi (İtalya): 195
4. Maverick Vinales (İspanya): 193
5. Alex Rins (İspanya): 149