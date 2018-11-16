Ensonhaber.com'a dön

Moto GP'de son durak İspanya

Sezonun son yarışı, 18 Kasım Pazar günü İspanya'da gerçekleştirilecek.

Yorum Yap

Moto GP'de son durak İspanya

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. ve son yarışı, İspanya'nın ev sahipliğinde 18 Kasım Pazar günü düzenlenecek.

Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde 27 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarış, TSİ 16.00'da başlayacak.

Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez'in şampiyonluğunu ilan ettiği MotoGP'de, pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:

1. Marc Marquez (İspanya): 321 puan
2. Andrea Dovizioso (İtalya): 220
3. Valentino Rossi (İtalya): 195
4. Maverick Vinales (İspanya): 193
5. Alex Rins (İspanya): 149

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM