Moto GP'de son durak İspanya

36,790 kez izlendi

Enes Kanter tepetaklak oldu

1,571 kez izlendi

19,575 kez izlendi

11,949 kez izlendi

1,607 kez izlendi

5,793 kez izlendi

7,044 kez izlendi

24,740 kez izlendi

2,135 kez izlendi

26,356 kez izlendi

1 Lucescu: Takıma forvet bulamadım Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Uluslar Ligi'nde oynanacak İsveç maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi ve forvet bulamamaktan dolayı sitem etti.

2 Fenerbahçe Andre Ayew'i yeniden kiralayacak Fenerbahçe Yönetimi, attığı 3 golle ligde takımın en skorer ismi olan Ganalı futbolcu Andre Ayew'i önümüzdeki sezon da kiralamak istiyor.

3 Babel ayrılık planı Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Babel, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

4 Feghouli: 5 dakikalık oyuncu değilim Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, France Football'a verdiği röportajda, "Ben 2 veya 5 dakikalık oyuncu değilim" dedi.

5 Su şişesinin üzerine taktik yazan kaleci İngiltere'yle ABD arasında dün akşam oynanan hazırlık mücadelesinden önce, su şişesinin üzerine taktik yazan İngiliz kaleci Pickford'un bu hareketi görenleri hayrete düşürdü.

6 Galatasaray'ın sakatlık belası devam ediyor Galatasaray'ın U21 ile oynadığı hazırlık maçında Sinan Gümüş sağ üst arka adalesinden sakatlandı.

7 Kadro dışı kalan futbolcuların son durumu Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'in affedilmesi şimdilik gündemde değil. Dirar, Ozan ve Aatıf'ın ise devre arasında gönderileceği öğrenildi.

8 Beşiktaş'a yeni transferleri katkı yapamadı Beşiktaş bu sezon kadrosuna kattığı Karius, Ljajic ve Roco'dan beklediği verimi alamadı.

9 BBC'nin en korkutucu statlar listesi İngiliz BBC gazetesinin seçtiği, dünyanın atmosfer bakımından en korkutucu statları arasında Galatasaray'ın evi TT Stadı da yer aldı.