MotoGP'de 12. yarış Britanya'da

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 12. ayağı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 20 tur üzerinden yapılacak.
Sıralama turlarının yarın TSİ 16.10'da başlayacağı yarışın startı, 26 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te verilecek.
Geride kalan 11 yarışın ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında yer alan isimler şöyle:
1. Marc Marquez (İspanya): 201 puan
2. Valentino Rossi (İtalya): 142
3. Jorge Lorenzo (İspanya): 130
4. Andrea Dovizioso (İtalya): 129
5. Maverick Vinales (İspanya): 113