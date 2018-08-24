MotoGP'de 12. yarış Britanya'da

Galatasaray'ın golcü listesinde ilk sırada yer alan Anthony Modeste, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 5 milyon euro talep etti.

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Tolgay'a Almanya'dan bir talip daha

Almanların gözdesi olan Tolgay Arslan'a Stuttgart ve Wolfsburg'tan sonra şimdi de Leipzig talip oldu.